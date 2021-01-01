В постоянно меняющихся обстоятельствах юридические и физические лица – собственники имущества – неизбежно обращаются за его оценкой в уполномоченные на то институции. Экспертиза стоимости имущества или бизнеса непременно должна быть независимой и профессиональной. Это гарантия получения объективной оценки, что обеспечивает соблюдение законности в операциях с собственностью.

Оценочная компания «Спарк», специализирующаяся на проведении оценочных операций, оказывает услуги предприятиям различных форм собственности, частным и юридическим лицам. Мы работаем честно и объективно, с пониманием подходим к нуждам клиентов.

Кто осуществляет оценку

Оценку движимого, недвижимого имущества, бизнеса проводят подготовленные специалисты, которые имеют право на подобный вид деятельности и застраховали свою ответственность. В нашей компании трудятся эксперты с многолетним опытом, для которых справедливость и объективность оценки является делом чести.

Процесс оценивания

На основании заявки клиента и предоставленных им документов оценщик-эксперт приступает к работе:

анализирует рынок;

проводит осмотр объекта;

выполняет его фотосъемку;

производит расчеты;

составляет отчет.

Сроки выполнения работ по составлению отчета мы оговариваем с клиентом в договоре заранее.

Мы работаем с клиентами честно, обеспечиваем своевременный и качественный результат экспертиз в комфортных условиях.